«Trento, quella roulotte abbandonata è diventata un cassonetto dei rifiuti»

TRENTO. Una roulotte ormai in stato di abbandono, diventata un cassonetto dei rifiuti a cielo aperto. E poi un divano gettato su un lato del parcheggio, dei materassi, materiale di ogni tipo.

È la situazione che si trascina ormai da parecchio tempo nella zona nord di Trento, in via dell’Ora del Garda a poca distanza dalla fermata dello scuolabus utilizzata dagli studenti che abitano lì vicino.

A raccontare la situazione di degrado è Anna, che ha inviato una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it corredata anche da alcune foto che parlano da sole.

Scrive Anna: «Buongiorno, vorrei segnalare la situazione di degrado presente in via dell'Ora del Garda, a Trento.

Come si può vedere dalle foto in allegato, ci sono accumuli di immondizia tra cui dei materassi, e una roulotte piena di spazzatura nel parcheggio pubblico presente nella via e, per di più, attaccato ad una fermata dello scuolabus.

La situazione è la seguente da mesi e continua a peggiorare.

Spero che con le nostre segnalazioni chi di dovere possa intervenire e portare un maggiore decoro anche nelle zone di periferia del capoluogo», conclude Anna.

