«Mi hanno cambiato il calcolo della tassa rifiuti e ora devo pagare pure gli interessi»

TRENTO. Quando a casa arriva una comunicazione da parte degli enti a cui dobbiamo pagare le imposte, ecco che sale la preoccupazione. Ci saremo ricordati di pagare ogni imposta? Ci sarà qualche contestazione per un’interpretazione difforme di una legge o di un regolamento?

A Graziano la missiva è arrivata da parte di Dolomiti Ambiente, e ovviamente c’era da pagare in più a causa di un vecchio ammanco sulla tassa dei rifiuti derivante da un cambiamento da parte del Comune di Trento sulle certificazioni catastali e quindi dalla modaità di calcolo di tale tassa.

Graziano ha inviato una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per raccontare quello che gli è capitato.

«Buongiorno, volevo raccontarvi quello che mi è capitato con Dolomiti Ambiente.

LA MAPPA INTERATTIVA DELLE SEGNALAZIONI

Mi è arrivata una raccomandata da parte dell’ente, e come me ad altri conoscenti, in cui veniva sollevato un problema.

Sarebbero state comunicate a Dolomiti Ambiente certificazioni catastali non conformi, per cui loro rifacendo i calcoli indietro di 5 o 6 anni hanno registrato un ammanco nelle tasse dei rifiuti. Ovviamente trattandosi di anni passati oltre all’ammanco ci sono pure gli interessi.

TUTTI GLI ARTICOLI DI «DILLO AL TRENTINO»

A quel punto mi sono informato meglio: risulterebbe che il Comune ha modificato il calcolo delle tasse per i rifiuti non avvertendo Dolomiti Ambiente e nemmeno i proprietari degli immobili.

Perciò stanno arrivando stangate agli inquilini e proprietari di sei anni indietro.

Ma è normale che il Comune non comunichi a Dolomiti Ambiente e Dolomiti Energia tali variazioni, e che deve essere il cittadino ogni giorno a controllare se il Comune ha fatto modifica e a comunicare a Dolomiti Ambiente e Dolomiti Energia le variazioni?

Credo che ci sia dolo da ambedue le parti e soprattutto perché il Comune non ha avvisato i suoi cittadini della variazione? E come mai Dolomiti ambiente non si informa ogni anno se sono variati i parametri di pagamento e perché dobbiamo noi utenti informarci ogni giorno ogni mese ogni anno delle delibere comunali?

Vi ringrazio per ospitare questa mia segnalazione e per il vostro servizio di cittadinanza attiva», conclude Graziano.

Avete una segnalazione? Mandate una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it oppure mandateci un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook.