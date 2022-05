Concerto di Vasco, le risposte ai lettori: niente ombrelli in arena, piccoli zaini sì, niente passeggini. E sarà possibile cambiare il nome sul biglietto

TRENTO. Il momento del concerto di Vasco Rossi a Trento di venerdì 20 maggio si avvicina, e man mano che il tempo stringe ecco che i “dubbi operativi” aumentano.

In questi ultimi due giorni la mail di “Dillo al Trentino” è diventata bollente con le richieste di informazioni da parte dei fans che magari non sono riusciti a trovare le risposte giuste nelle pagine ufficiali messe a disposizione.

Ecco che in aiuto dei fans arriva lo staff dell’Ufficio stampa della Provincia che ha voluto rispondere a tutte le ultime richieste che erano state avanzate in questo articolo.

Risposte che potranno interessare tantissimi fans, dato che si parla (fra l’altro) di cosa si può portare dentro la Trentino Music Arena, e non solo.

Sabina: «Per il concerto di Vasco a Trento sapete se si può portarsi l'ombrello se piove?». Non è possibile portare ombrelli.

Stefania: «Se si entra il primo pomeriggio si potrà portare i zaini con una coperta e qualcosa da mangiare per aspettare la sera stando seduti. Poi immagino che non si potrà portare bibite giusto?» Si può portare un piccolo zaino, bottiglie di plastica di capacità inferiore a 0,5 litri, panini.

Francesca: «Buongiorno, io ho subito da poco un intervento al ginocchio,fatico molto a camminare... ma non essendo disabile non posso accedere direttamente all'arena... C'è un modo per arrivare il più vicino possibile,senza dover fare tutti quei km a piedi?». Provi a contattare il dipartimento protezione civile a questo indirizzo uff.centraleunica@provincia.tn.it

Alessandro: «Buongiorno, per il concerto di Vasco,con partenza da Riva del Garda, ancora non si conoscono gli orari di passaggio delle navette,solo un orario generico. Potrebbero spiegare ogni quanto passano. E in più dove ti lasciano una volta arrivati. Cioè il capolinea è generico anche per capire la reale distanza dal luogo dell'evento. Grazie». Non abbiamo orari precisi delle navette perché circolano a ciclo continuo. Il capolinea della navetta verde, quella di Riva del Garda è a 5,45 km dall'area concerto.

Nadia: «Da Rovereto è possibile raggiungere la Music Arena solo in treno? Le corriere (B301) non faranno servizio il 20? Se sì, percorreranno la via di San Vincenzo o avranno percorso ridotto/alternativo? Non trovo nessuna info al riguardo. Inoltre: la via di San Vincenzo sarà chiusa al traffico giorno 20? Solo traffico veicolare o anche pedonale?». La via San Vincenzo sia giovedì che venerdì sarà totalmente chiusa al traffico, anche pedonale. Per le corriere verifichi il sito di Trentino Trasporti.

Adriana: «Buongiorno, mia figlia a malincuore non potrà partecipare al concerto e vorrebbe vendere il suo biglietto ma sembra non sia più possibile fare il cambio nome... è certo che per ciascuno dei 120.000 spettatori venga controllato il nominativo sul biglietto incrociandolo con il documento d’identità?». Abbiamo avuto rassicurazione dagli organizzatori che sarà possibile cambiare il nominativo del biglietto anche ai cancelli di ingresso del concerto.

Vittorio: Buonasera, vorrei chiedervi in quanto vi siete interessati se è possibile portare il passeggino al soundcheck del giorno 19? Ho una bimba di 2 anni e in più fra la tanta strada e possibile pioggia sarebbe cosa gradita se potesse entrare». Non si possono introdurre passeggini, solo dispositivi sanitari.

Sara: «La presente per richiedere se esistono limitazioni per i bambini al concerto, se è possibile entrare con un passeggino e se è stata programmata un area più adatta a famiglie nel Pit 3 (esempio Modena Park)». Idem come Vittorio. Inoltre, non è prevista nessuna zona dedicata ai bambini.

Stefano: «Salve, provenendo da Verona dalla A22 del Brennero, che uscita devo prendere per arrivare al parcheggio P9 I Desert Est - Trento Centro…. Ci sono bus navetta? Grazieee». Esca a Trento Sud. Non ci saranno navette, solo a piedi dal parcheggio Al Desert.

Emanuela: «Buonasera e grazie per aver messo a disposizione questa email. Arriviamo in treno per il concerto e pernotteremo all’hotel Be place in via delle Langhe. Navetta blu?… ancora non ho capito! Grazie». Con il treno e solo per l'andata autobus urbani. no navette.

Daniele: «Buongiorno, per il concerto ho un parcheggio privato riservato in una casa di un amico a Mattarello. Potrò accedere tranquillamente? Grazie, buona giornata». Verifichi la viabilità per Mattarello su https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Vasco-Live

Francois: «Salve, per le navette per Vasco Rossi da Riva del Garda, ci sono informazioni? Tempi, costi, come mi posso agornare?». Le navette di Riva partono dall'area ex Cattoi e Baltera. Si possono preontare su https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Vasco-Live.