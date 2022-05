Concerto di Vasco, le nuove domande dei lettori: quando partono le navette a Riva? Si possono portare coperte? E ombrelli?

TRENTO. Il concerto di Vasco Rossi del 20 maggio (e il soundcheck del 19 per circa 15mila fans) mobiliterà “una città nella città”, dato che nella Trentino Music Arena arriveranno quasi 120mila persone, cioè quanti sogno gli abitanti del Comune di Trento.

Nelle ultime ore gli amanti del Blasco che venerdì calcheranno l’area del concerto sono in fibrillazione, e naturalmente non mancano i “dubbi operativi” su come raggiungere l’area o su cosa portare dentro l’arena per il concerto.

La Provincia ha aperto un SITO DEDICATO per cercare di dare una risposta a tutte le questioni più importanti, e anche noi ce ne siamo occupati a più riprese con una serie di pezzi operativi. È stato approntato un piano straordinario di bus navetta (QUI un riepilogo), un piano straordinario dei parcheggi (QUI l’articolo con tutti i dettagli) e una serie di treni speciali per raggiungere Trento senza usare l’auto (QUI i dettagli).

Le prime domande dei nostri lettori che hanno scritto a dilloaltrentino@giornaletrentino.it le abbiamo affrontate QUI ed è stata pronta la risposta della Provincia.

Ecco ora un’altra serie di domande, a cui nelle prossime ore cercheremo di dare risposta girandole agli organizzatori.

Sabina: «Scusate, per il concerto di Vasco a Trento sapete se si può portarsi l'ombrello se piove? Ringrazio».

Stefania: «Buongiorno, anche noi saremo al concerto, volevo solo sapere se si entra il primo pomeriggio si potrà portare i zaini con una coperta e qualcosa da mangiare per aspettare la sera stando seduti . Poi immagino che non si potrà portare bibite giusto? Grazie buona giornata».

Francesca: «Buongiorno, io ho subito da poco un intervento al ginocchio,fatico molto a camminare...ma non essendo disabile non posso accedere direttamente all'arena..... C'è un modo per arrivare il più vicino possibile,senza dover fare tutti quei km a piedi?(tra l'altro per me impossibile!) Grazie, cordiali saluti».

Alessandro: «Buongiorno, per il concerto di Vasco,con partenza da Riva del Garda, ancora non si conoscono gli orari di passaggio delle navette,solo un orario generico. Potrebbero spiegare ogni quanto passano. E in più dove ti lasciano una volta arrivati. Cioè il capolinea è generico anche per capire la reale distanza dal luogo dell'evento. Grazie».

Nadia: «Da Rovereto è possibile raggiungere la Music Arena solo in treno? Le corriere (B301) non faranno servizio il 20? Se sì, percorreranno la via di San Vincenzo o avranno percorso ridotto/alternativo? Non trovo nessuna info al riguardo. Inoltre: la via di San Vincenzo sarà chiusa al traffico giorno 20? Solo traffico veicolare o anche pedonale?».

Adriana: «Buongiorno, mia figlia a malincuore non potrà partecipare al concerto e vorrebbe vendere il suo biglietto ma sembra non sia più possibile fare il cambio nome... è certo che per ciascuno dei 120.000 spettatori venga controllato il nominativo sul biglietto incrociandolo con il documento d’identità?».

Vittorio: «Buonasera, vorrei chiedervi in quanto vi siete interessati se è possibile portare il passeggino al soundchek giorno 19? Ho una bimba di 2 anni e in più fra la tanta strada e possibile pioggia sarebbe cosa gradita se potesse entrare».

Sara: «La presente per richiedere se esistono limitazioni per i bambini al concerto, se è possibile entrare con un passeggino e se è stata programmata un area più adatta a famiglie nel Pit 3 (esempio Modena Park)».

Stefano: «Salve, provenendo da Verona dalla A22 del Brennero, che uscita devo prendere per arrivare al parcheggio P9 I Desert Est - Trento Centro…. Ci sono bus navetta? Grazieee».

Emanuela: «Buonasera e grazie per aver messo a disposizione questa email. Arriviamo in treno per il concerto e pernotteremo all’hotel Be place in via delle Langhe. Navetta blu?… ancora non ho capito! Grazie».

Daniele: «Buongiorno, per il concerto ho un parcheggio privato riservato in una casa di un amico a Mattarello. Potrò accedere tranquillamente? Grazie, buona giornata».

Francois: «Salve, per le navette per Vasco Rossi da Riva del Garda, ci sono informazioni? Tempi, costi, come mi posso agornare?».