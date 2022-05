«Bus navetta per Vasco? Da Rovereto c’è posto su tutti i treni  e al ritorno ci sarà un convoglio ogni 12 minuti»

TRENTO. Il concerto di Vasco Rossi si avvicina (QUI, QUI, QUI, QUI le notizie pratiche più importanti) e i fans si stanno organizzando per arrivare a Trento per gustarsi lo spettacolo.

Per la prima volta il capoluogo dovrà “testare” la presenza di oltre 110 mila persone in un’unica area, quella di San Vincenzo a Trento Sud dove c’è la Trentino Music Arena, e le domande e le perplessità dei nostri lettori sugli aspetti logistici proseguono.

Uno dei quesiti che più è stato avanzato è quello della mancanza del servizio di bus navetta da Rovereto verso Trento. Ce ne siamo occupati nelle scorse ore in questo articolo, e anche altri lettori segnalano lo stesso problema a dilloaltrentino@giornaletrentino.it.

Scrive Giulia: «Buongiorno, vorrei sapere perché non hanno organizzato bus navetta che partono da Rovereto ma solo da Riva del Garda e Pergine Valsugana... mancano pochi giorni al concerto e non so con cosa andare a Trento, fra treni pieni e autobus che non si sa se ci saranno o meno».

Anche Daniele ha scritto a Dillo al Trentino: «Per il concerto di Vasco sono previste navette da Rovereto sia andata che ritorno?».

Marika invece sposta l’attenzione sul fronte perginese: «Buon pomeriggio, volevo segnalare che sul sito dell'ufficio stampa dedicato al concerto di Vasco scrivono che è obbligatoria la prenotazione del treno, ma io da Pergine come posso fare?

In stazione mi dicono che non è mai stato possibile prenotare i posti o i biglietti per il treno della Valsugana.

Quindi? Ho provato a contattare anche il numero messo a disposizione da Trenitalia per la viabilità ma non sono loro che si occupano di queste cose, allora ho chiamato il call center - servizio informazioni di Trentino Trasporti, ha risposto il centralino dicendo che loro non possono dare risposte in merito a queste cose, suggerendomi di contattare direttamente Trenitalia o la Provincia.

Quindi come faccio? La navetta, molto più cara del treno, non posso prenderla solo per l'andata, ma devo pagare andata e ritorno e comunque non mi specificano da dove parte, a Pergine sono stati destinati più di un parcheggio, devo capire se riesco ad arrivarci a piedi o devo pagare anche il park», conclude Marika.

Nel frattempo sul fronte della mancanza di bus navetta da Rovereto è la stessa Provincia a rispondere ai lettori di Dillo al Trentino, chiarendo le ragioni che hanno portato alla decisione di non mettere dei bus navetta da Rovereto a Trento: «La direttrice Trento-Rovereto è adeguatamente servita dai treni in afflusso ed anche in deflusso, dato che ci sarà una corsa ogni 12 minuti da Trento verso sud. Facendo una prova sul sito di Trenitalia, è possibile trovare posti disponibili da Rovereto verso Trento in ogni orario del 20 maggio, quindi la data in cui si svolgerà il concerto di Vasco Rossi».

Avete una segnalazione? Mandate una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it oppure mandateci un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook.