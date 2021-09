Tutto esaurito in piazza Duomo per la sesta edizione del Galà di moda e sport sotto al Nettuno

TRENTO. Il tempo ha consentito sabato sera l’effettuazione – con il tutto esaurito in piazza Duomo - dell’evento moda che da sei anni anima il settembre trentino portando nel capoluogo un bel momento dedicato alla moda ed allo spettacolo. Tutto nel pieno rispetto delle regole e in sicurezza. La sfilata, organizzata dalla Soleo Show, con la collaborazione del Comune, assessorato al commercio, con Confcommercio, Federmoda ed Azienda di Promozione Turistica Trento Monte Bondone Valle dei Laghi, si è aperta con un saluto da parte dell’assessore allo sport Salvatore Panetta al Calcio Trento, consegnando al Presidente Mauro Giacca le chiavi del nuovo stadio Briamasco.













Trento, Galà di moda e sport sotto al Nettuno: in passerella anche i baby-modelli A chiudere la serata i ricercati abiti realizzati e proposti dagli alunni, futuri stilisti, del Centro Moda Canossa (foto di Claudio Libera)

La sfilata si è aperta con la spontaneità, il colore ed il sorriso dei modelli in erba, dai 24 mesi ai 18 anni e dalle calzature bambini. Attesa ed applaudita la presentazione delle tendenze abbigliamento autunno-inverno 2021-2022 donna e uomo dei più prestigiosi marchi di e hanno prevalso i colori viola, azzurro e verde. Anche le tendenze nel mondo dell’occhiale da sole e da vista hanno puntato sul colore con le nuove montature leggerissime in fibra di cotone. Nota di romanticismo per gli abiti d’alta moda realizzati da Cristina Gaddo che hanno suscitato emozioni. A chiudere la sfilata i ricercati abiti realizzati e proposti dagli alunni, futuri stilisti, del Centro Moda Canossa. Le acconciature delle modelle sono state realizzate dal Salone Fascino di Ravina, mentre il make up è stato curato dallo staff del centro estetico Healthy Center di Trento. Durante la serata è stata molto apprezzata l’esibizione delle giovani atlete della Ginnastica Trento, con evoluzioni aeree e acrobazie molto spettacolari.

L’organizzazione e la regia dell’intero evento è stato curato da Sonia Leonardi, che ha presentato anche la sfilata: “Ringrazio il Comune di Trento per aver appoggiato e condiviso anche quest’anno, la sesta edizione di Moda sotto il Nettuno ed aver concesso una location prestigiosa come piazza Duomo per un evento che ha valorizzato e promosso, oltre al commercio anche il nostro centro storico. Abbiamo gestito l’evento con la massima attenzione al fine di far osservare ed applicare tutte le misure di sicurezza delle norme. Sono felice di constatare che il pubblico trentino partecipa sempre molto volentieri agli eventi dedicati alla moda; abbiamo ricevuto molte prenotazioni per i posti a sedere, col tutto esaurito.”