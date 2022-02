Totti e Blasi, le voci di separazione sconvolgono il web

ROMA. Sono sempre stati la coppia per eccellenza del mondo dello spettacolo: uniti, protagonisti di gag sui social e immancabili sui giornali e siti di gossip.

Per questo stanno facendo discutere (assai) le voci di una separazione fra Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi, sposata quasi 17 anni fa dopo tre anni di fidanzamento, unione dalla quale sono nati tre figli.

A causare la rottura, secondo il sito Dagospia, la presunta relazione fra la presentatrice e il noto coreografo Luca Tommassini, nata durante un viaggio in Lapponia e seguita da una cena in pizzeria. Il calciatore avrebbe reagito iniziando a frequentare un’altra donna.

Totti e Blasi non confermano ma, per ora, neppure smentiscono le voci, che stanno facendo il giro del web. Recentemente la coppia ha fatto una gita con i figli a Castelgandolfo, prestandosi anche agli autografi dei fans, ma proprio in quell’occasione ci sarebbe stata una lite, secondo i siti scandalistici l’ultima di una lunga serie.

Aveva destato scalpore anche l’assenza di Ilary il 27 settembre scorso alla festa per il quaranticinquesimo compleanno di Totti.