Sanremo, Morandi-Jovanotti vincono la serata delle cover. Mahmood e Blanco in testa alla classifica

SANREMO. La strana coppia Gianni Morandi con Jovanotti e il medley dei loro successi hanno vinto la serata delle cover ieri (4 febbraio) al Festival di Sanremo, facendo ballare il Teatro Ariston con una scarica di energia positiva.

Al secondo posto Mahmood e Blanco con 'Il cielo in un stanza' e al terzo posto per Elisa con 'What a feeling'.

Mahmood e Blanco tornano a guidare la classifica generale, subito dietro il cantante di Monghidoro.

Stasera la finalissima del Festival condotto da Amadeus che ieri è stato affiancato dall’attrice Maria Chiara Giannetta, diventata nota al grande pubblico come protagonista della serie Blanca.