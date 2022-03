Pnrr, la Provincia di Trento candida Palù del Fersina al bando per la riqualificazione dei borghi

PALU’. La Giunta provinciale di Trento ha approvato la candidatura di Palù del Fersina per il progetto finanziato dal Pnrr sulla riqualificazione dei borghi. Contestualmente, l'esecutivo ha dato il via libera allo studio di fattibilità da presentare al Ministero della cultura (Mic), in attuazione della linea di azione del Pnrr "Attrattività dei borghi".

Lo stanziamento previsto è pari a 20 milioni di euro per ciascuna Regione o Provincia autonoma. Prende così forma il progetto annunciato nelle settimane scorse, assieme ai quattro Comuni mòcheni, denominato "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi" e incentrato sullo sviluppo dell'intero ambito della Val dei Mocheni.

Tra le proposte più significative la realizzazione di un'opera che si chiamerà "l'Arca delle lingue di minoranza". Un'installazione, un percorso che intende custodire la straordinaria varietà linguistica del mondo e fornisce occasioni per riflettere sui rischi connessi alla riduzione della biodiversità linguistica.

Sono inoltre previste azione indirizzate a creare percorsi di sviluppo economico e di miglioramento della qualità della vita: sviluppo di un turismo culturale, scientifico e green; potenziamento di un'ospitalità diffusa; sviluppo del comparto agricolo pastorale; potenziamento della residenzialità; riqualificazione urbana; sostegno a forme di lavoro agile; promozione di una mobilità sostenibile e di moderne forme di digitalizzazione.