“Pechino Express”: parte la nuova avventura di Alex Schwazer

BOLZANO. Inizia questa sera su Sky la nuova avventura di Alex Schwazer. Un’avventura che si chiama “Pechino Express”. E l’altoatesino farà coppia con l’amico e medico Bruno Fabbri.

Una trasmissione in cui c'è la ricerca di una spensieratezza post pandemia - anche se si è ancora ben lontani dallo sconfiggere il Covid -, di un ritorno all'idea di viaggiare, di vivere un'avventura, di persona o solo con la mente, alla base della nona edizione di Pechino Express intitolata per l'occasione 'La Rotta dei Sultani'.

Interrotta nel 2020, quando andava in onda su Raidue, la trasmissione riprende nel 2022 per 10 puntate su Sky Uno alle 21.15: si potrà seguire anche in streaming su Now e sarà sempre disponibile on demand.

Il conduttore è Costantino della Gherardesca, che è stato anche un concorrente all'esordio del format e che poi né è diventato il conduttore abituale tanto da passare da una rete televisiva all'altra.

Nella presentazione a Milano, pur non svelando molto ha fatto capire che avrà in una puntata un ruolo sorprendente "in cui dovrà correre" come ai vecchi tempi. La gara punta dichiaratamente sull'avventura, sul diverso, sull'esotico ma vuole affrontare anche la cultura 'altra' intendendo il rapporto con usi, tradizioni, cucina, vita di tutti i giorni dei luoghi in cui i partecipanti faranno tappa.

Dieci coppie percorreranno Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi con finale a Dubai.

Nel cast tanti nomi noti tra sport, spettacolo e tv: il marciatore Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono 'Gli Atletici', l'ex calciatore Ciro e Giovambattista Ferrara 'Padre e Figlio', Barbascura X e Andrea Boscherini 'Gli Scienziati', Rita Rusic e Cristiano Di Luzio 'I Fidanzatini', Anna Ciati e Giulia Paglianiti 'Le TikToker', Victoria Cabello e Paride Vitale 'I Pazzeschi', Fru e Aurora Leone 'Gli Sciacalli', Nikita Pelizon e Helena Prestes 'Italia-Brasile', Bugo e Cristian Dondi 'Gli Indipendenti' e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni 'Mamma e Figlia'.