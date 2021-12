Nick Casciaro ce l’ha fatta: è lui il vincitore di X Factor Romania

TRENTO. Nick Casciaro ce l’ha fatta: ha trionfato nella versione romena di X Factor portandosi a casa un assegno da 50mila euro ed un’altra spinta importante nel mondo dello spettacolo dove già lavora con successo da tanti anni, da quando partecipò ad Amici nell’ormai lontano 2014.

La versione romena del talent lo ha premiato nella serata finale andata in scena su Antena 1 Channel, con il pubblico da casa che ha votato in massa per Nick Casciaro durante il televoto.

Nick Casciaro, 31 anni, ha convinto tutti con un medley che ha fatto incontrare la tradizione musicale romena con quella napoletana, tra “Ciobanas cu 300 de oi” e “Funiculì funiculà” e poi facendo emozionare il pubblico in sala e i giurati con una versione potentissima di “Who wants to live forever” dei Queen.

«Abbiamo vinto amici. Non ci credo ancora!», ha detto Nick Casciaro subito dopo la vittoria affidando un lungo messaggio al suo profilo Instagram.

«È stato un viaggio incredibile. Ho sofferto, ho gioito, ho perso la voce, versato lacrime, ripensato ai momenti più bui della mia vita per riscoprire la luce più calda e intensa. Questo è stato X-Factor Romania per me. Una rinascita. Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti voi che fate parte di questa "astronave" pazzesca chiamata X-Factor. Tutti i cameraman, la regia, il reparto sartoria, trucco e parrucco, la produzione e gli autori. Ho conosciuto grandi professionisti, musicisti di altissimo livello e grandi persone. Grandi artisti.

Grazie Loredana per aver creduto in me e per avermi sempre sostenuto! Sei per me la coach migliore che potessi desiderare! La tua passione, generosità e la tua grande esperienza hanno fatto la differenza. Sei un'artista dal cuore e anima immensi ed è stupendo poterti chiamare "AMICA MIA". Grazie Ștefan Bănică, Florin Ristei e Delia per le parole spese nei miei confronti e per il profondo fair-play. È stato incredibile potervi conoscere e stare contatto con artisti del vostro calibro.

Maji, Oma, Jazzy Joe, Andrei Duțu, Bryana Holingher, siete formidabili e sono onorato di aver condiviso il palco di questa finale con voi. Avrei bisogno di 100 pagine per esprimere tutto ciò che vorrei dire. Grazie Fabrizio Frigeni per la tua attitudine propositiva e per la tua capacità di risollevare il morale anche nei momenti più critici. Grazie Gabriela Serban per aver visto la luce in me e per avermi coinvolto in questa avventura straordinaria. Filadelfo Castro grazie per fare i salti mortali aggiustando tonalità, frequenze, mixando e producendo come un pazzo per farmi arrivare preparato e sereno sul palco.

Grazie a tutti voi che mi riempite di orgoglio e gioia con i vostri messaggi carichi d'amore. Grazie per avermi accolto a cuore aperto. Infine ringrazio la mia famiglia per esserci sempre stata, per l'amore incondizionato e il sostegno più puro. Questa vittoria è arrivata grazie a tutti voi.

Questo è solo il principio. Da qui inizia un nuovo viaggio. La meta? Saltate su e scopriamola insieme. Vi amo», ha concluso un raggiante Nick.