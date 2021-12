Miss Italia, la ventenne trentina Anna Sofia Chico è l’unica finalista regionale

TRENTO. Sono stati comunicati nel pomeriggio i nomi delle 20 ragazze finaliste del concorso di Miss Italia edizione 2021, 81° della sua storia.

Alle prefinali svoltesi a Roma hanno partecipato ben 175 concorrenti giunte da tutte le regioni d’Italia.

Le nostre prefinaliste erano 8 e precisamente: Nicol Dalfovo, 18 anni, studentessa di Mezzolombardo, a giugno Miss Trento Feste Vigiliane poi Miss Sport a Lagundo ed infine Miss Trentino Alto Adige nella serata del 25 novembre a Trento. Aurora Hoxa, studentessa universitaria 19 anni di Riva del Garda, che il 25 novembre aveva ricevuto la fascia di Miss Sport Trentino Alto Adige quale prima delle non fasciate alla finalissima. Benedetta Fassan, Miss Sorriso Trentino Alto Adige, diciottenne, studentessa di Lavis. Poi, Martina Diener, 20 anni di Rovereto eletta Miss Cinema ad Andalo; Anna Sofia Chico, 19 anni di Trento, eletta Miss Eleganza a Fiera di Primiero; Giulia Cabella, 19 anni di Bolzano eletta Miss Miluna a Lagundo; Elena Campisi, 20 anni di Trento, eletta Miss Be Much a Fiera di Primiero; Veronica Borzaga 18 anni di Pergine Valsugana eletta Miss Rocchetta ad Andalo.

La giuria romana, composta da Ilaria Venturini Fendi, Flaminia Bolzan ed Allegra Cascinari psicologhe, GJ Squarcia, autore, regista, sceneggiatore, Cristiana Vaccaro, attrice e Giorgia Crivello, influencer Instagram, ha deciso che a rappresentare la nostra regione sarà solo Anna Sofia Chico, 20 anni, nata a Roma ma residente a Trento, a rappresentare la nostra regione.

Studentessa di moda a Verona, determinata, attenta ai dettagli, amante del buon cibo ma sportivissima, kick boxing compreso, è pure una buona polistrumentista. Ora l’attesa è tutta per la fase finale del concorso. C.L.