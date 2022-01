“Mezzanotte e un minuto”, si alza il sipario sul Teatro Cofas

TRENTO. Prenderà il via alle 16 di domani, domenica 16 gennaio al teatro San Marco di Trento l’edizione 2022 de’ “La Vetrina del Teatro Cofas”, rassegna promossa dalla Federazione Trentina delle Filodrammatiche.

L'apertura del cartellone è affidata alla Compagnia “Piccolo Teatro Pineta” di Pineta di Laives: il gruppo altoatesino porterà in scena “Mezzanotte e un minuto”, una divertente commedia dell’autore napoletano Sergio Marolla che ha ambientato la vicenda nella caserma dei Vigili del Fuoco di una piccola borgata, immersa nel verde della campagna.

La trama, i personaggi e gli interpreti: Vittorio, il comandante (Raffaele Curcio), è vittima di Carmela (Irma Mariotti), una moglie ossessiva e snervante e suo malgrado anche della forzata convivenza con la stravagante cognata Mafalda (Mariarosa Travaglini). Tre vigili - Cesare (Angelo Torrice), Massimo (Willy Coler) e Fabrizio (Raffaele Rocco) - vivono fra cameratismo ed amicizia ciascuno con la propria storia, il proprio carattere e qualche monotona abitudine. A rendere frizzante l’ambiente ci pensano Tina (Karin Bianchini) ed Elisabetta (Carolina Ambrosio), addette alle pulizie della caserma, costantemente in cerca di nuovi amori. Fino a che un girono arriverà una drammatica richiesta di pronto intervento, preludio all’arrivo in caserma di due personaggi a dir poco misteriosi: l’angelica Celeste (Ilaria Curcio) e la sensitiva Madame Ofelia (Wanda Rizzo). L’autore della commedia, che la Compagnia di Pineta di Laives ha allestito per la regia di Angelo Torrice, è il napoletano Sergio Marolla che, dopo una iniziale esperienza artistica svolta a Roma in campo musicale, ha iniziato nel 2000 a dedicarsi al teatro comico napoletano, sua vera e grande passione, nella tripla veste di autore, attore e regista.

La rassegna proseguirà poi, sempre alle 16 della domenica, fino al 20 marzo; per accedere alla sala è necessario essere muniti di Green Pass rafforzato ed è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo Ffp2. C.L.