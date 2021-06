La cultura riparte alla grande: l’Orchestra Haydn suonerà per due volte (gratis) al Castello del Buonconsiglio

TRENTO. La voglia di ripartire ci fa apprezzare cose che sembravano impossibili fino a pochi giorni fa, come andare al cinema o assistere ad un concerto. Ma c’è un evento (doppio) che sembra essere uno dei segni tangibili della ripresa degli eventi culturali: un poetico concerto dell’Orchestra Haydn e una location d’eccezione come il Castello del Buonconsiglio.

Ebbene, la musica dell’’Orchestra risuonerà venerdì 4 giugno nella Sala Grande e venerdì 11 giugno della Sala delle Marangonerie ed entrambi i concerti saranno gratuiti. Ovviamente c’è da affrettarsi per poter avere la speranza di accaparrarsi uno dei biglietti, preziosi testimoni come non mai di una voglia di normalità dopo un anno e mezzo di battaglia contro il Covid-19.

Entrambi i concerti si terranno alle ore 20.30. Come detto, l’ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito della Fondazione Haydn.

Il primo appuntamento al Castello del Buonconsiglio si terrà venerdì 4 giugno alle ore 20.30 nella Sala Grande. Il programma prevede Le quattro stagioni di Vivaldi e il Quartetto in Fa maggiore KV 370 di Wolfgang Amadeus Mozart, con la direzione del Maestro concertatore Marco Mandolini e Alessandro Visintini all’ottavino.

Venerdì 11 giugno alle ore 20.30 ci sarà il secondo appuntamento, questa volta nella Sala G. Gerola (Marangonerie). Cambia anche il programma: il concerto in La maggiore per archi e basso continuo RV 158 di Antonio Vivaldi, Recomposed: Vivaldi’s Four Seasons di Max Richter e le Cuatro estaciones porteñas di Astor Piazzolla. Sul podio il Maestro concertatore Stefano Ferrario, al violoncello Alejandro Luis Biancotti e Bruna Pulini al pianoforte.

L’ingresso ai concerti è gratuito ma i posti sono limitati per le restrizioni Covid.

Come avviene per la visita al museo anche per i concerti l’accesso sarà garantito ad un ristretto numero di visitatori che potranno prenotarsi on line sul sito della Fondazione Haydn.