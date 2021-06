L’Isola dei Famosi e le lacrime di Ignazio Moser: boom di ascolti in tv per la finale

TRENTO. La mancata dichiarazione di matrimonio di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez ha fatto il botto d’ascolti ieri sera. La puntata finale de «L'Isola dei Famosi» su Canale 5, infatti, il survival-show condotto da Ilary Blasi, è risultato leader della serata con il 23% di share e 3.317.000 spettatori.

Il momento della vittoria di Awed è stato visto dal 40% della platea televisiva, con un picco di 4.183.000 spettatori. Ottimo risultato anche sui giovani 15-24enni, dove ha toccato il 34% di share.

La 15esima edizione de "L'Isola dei Famosi", nel corso di 22 puntate ha registrato un ascolto medio di 3.069.000 spettatori pari al 18.3% di share.

Boom sui social: su Twitter, Instagram e Facebook, il programma ha complessivamente generato 858.500 interazioni totali: in particolare, l'hashtag #Isola ha raggiunto il primo posto dei Trend Topic in Italia e le interazioni generate durante la messa in onda sono state di 16.6 milioni.

«Un bilancio più che positivo - commenta il direttore di rete Giancarlo Scheri - fondamentale contributo alla riuscita del survival-show, la brillante conduzione di Ilary Blasi, che ha governato con spirito ed energia unici, sia lo studio sia il set honduregno. Isola è una produzione impegnativa, per chi partecipa e per chi la realizza: un energico grazie, quindi, a tutta la squadra autorale e produttiva Mediaset e Banijay Italia, al cast degli isolani, all'inviato, agli opinionisti. E a Ilary Blasi, che ha confermato ancora una volta la sua grande professionalità».























Ignazio Moser solo quarto ma vincitore morale.

Vincitore morale dell’Isola, ma solo quarto nella classifica finale, Ignazio Moser. In diretta tv il figlio di Francesco Moser ha letto commosso una lettera che gli era stata scritta da Cecilia: «Il nostro amore era già scritto nel nostro destino. Hai la capacità di farmi sentire amata, protetta e speciale. Ti amo come non ho mai amato nessuno prima. C’era una volta una bambina, con la testa piena di sogni. Quella bambina ero io e il mio grande amore sei tu, Ignazio. I tuoi nonni si chiamavano Cecilia e Ignazio, quindi il nostro amore era già scritto. Ogni mattina mi svegli col profumo del caffè perché tu sei così, sei speciale. Non avere paura di far vedere a tutti quello che sei, perché tu sei il sole. Le pagine del nostro diario sono ancora bianche perché vorrei che il nostro futuro fosse scritto da noi, insieme».

Ma quando Ilary Blasi ha rivelato che sotto la sabbia c’era un oggetto speciale, un anello per una proposta di matrimonio, l’ex ciclista ha detto. «Vi ringrazio, ma preferiamo tenere per noi questo momento siamo molto esposti e preferirei vivere questa cosa nel privato».