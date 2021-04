Il Trento Film Festival: il primo con le sale dei cinema aperte al pubblico

TRENTO. Dal 30 aprile al 9 maggio torna il Trento Film Festival con un’edizione ibrida: si riaprono le sale (dal primo maggio), ma tutti i film e gli eventi saranno disponibili anche sulla piattaforma online.trentofestival.it fino al 16 maggio.

Ecco il video di Stefano Weber e Paolo Sartori che racconta il Concorso: i più appassionanti e originali documentari e cortometraggi in gara per le Genziane d'Oro e d'Argento.

«23 i film in Concorso, 14 lungometraggi e 9 cortometraggi, per 18 anteprime tra italiane e internazionali, e la presenza di 9 registe donne: sono numeri importanti e densi di significato, per una rassegna che si dimostra anche quest’anno più forte dell’emergenza, e che danno il senso di vitalità di un settore che – nonostante tutte le difficoltà che lo hanno investito – ha ancora forza, idee e passione», spiega Sergio Fant, responsabile della programmazione cinematografica del Trento Film Festival, il primo festival in Italia a tornare nelle sale.