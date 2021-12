I film della settimana nelle sale del Trentino

TRENTO. Fine anno con mascherine obbligatorie ma solo FFP2 e naturalmente Green pass rafforzato ma cinema aperti in provincia: nello specifico, sei appuntamenti saranno riservati a “Spider-Man: No Way Home”. Già campione di incassi nel primo weekend di uscita nelle sale, il film di Jon Watts, ultimo capitolo della saga dell'uomo ragno, interpretato da Tom Holland, è in programma a Lavis lunedì 27 dicembre alle 21, a Mezzolombardo martedì 28 dicembre alle 21, per approdare poi al 2022 con gli appuntamenti di sabato 1 gennaio alle 21, nuovamente a Lavis ed in contemporanea a Riva Del Garda, e domenica 2 gennaio, a Cembra alle 16.30 e a Predazzo alle 21.

Altre sei proiezioni inserite nel palinsesto della settimana saranno invece dedicate al film di Steven Spielberg “West Side Story”. Appuntamento lunedì 27 dicembre alle 21 a Predazzo ed a Coredo, martedì 28 dicembre alle 21 a Riva Del Garda, sabato 1 gennaio alle 20.45 a Grigno ed a Coredo ed infine domenica 2 gennaio alle 21 a Lavis.

La pellicola dei Manetti Bros dedicata all'omonimo e iconico fumetto degli anni '60, “Diabolik”, sarà visibile sul grande schermo lunedì 27 e mercoledì 29 dicembre alle 21 a Mezzolombardo e giovedì 30 dicembre, sempre alle 21, a Coredo.

Il filone dedicato ai film d'autore proseguirà con “Cry Macho – Ritorno a casa” di Clint Eastwood, lunedì 27 dicembre alle 21 a Riva Del Garda, mercoledì 29 dicembre alle 21 a Lavis, giovedì 30 dicembre alle 20.45 a Grigno e sabato 1 gennaio 2022 alle 20.30 a Cembra.

Non mancheranno l'animazione pomeridiana ed il divertimento per bambini e bambine, con i numeri musicali di “Sing 2”. Le avventure del koala Buster Moon e dei suoi amici attendono il piccolo pubblico martedì 28 alle 16.30 a Lavis, dove ritorneranno poi domenica 2 alla stessa ora mentre giovedì 30 e domenica 2 alle 17 saranno a Riva del Garda e sempre domenica 2 alle 17 a Predaia.

Ridley Scott accompagnerà nella storia della moda con un cast di grandi nomi che vanno da Lady Gaga ad Al Pacino, passando per Jared Leto e Jeremy Irons.” House of Gucci” sarà visibile in tre appuntamenti, tutti alle 21, a Riva Del Garda, mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre ed a Mezzolombardo domenica 2 gennaio.

“Supereroi” sarà visibile giovedì 30 alle 20.30 a Cembra Lisignago, mentre i Me contro te apriranno il 2022 di ragazzi e ragazze domenica 2 gennaio, con “Me contro te – persi nel tempo”, in due programmazioni

pomeridiane, alle 16, a Grigno ed a Mezzolombardo ed una serale, alle 20, a Riva del Garda. Tutte le informazioni sul sito del Coordinamento Teatrale Trentino www.trentinospettacoli.it. C.L.