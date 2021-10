Cori trentini, autunno intenso fra concerti e formazione

TRENTO. La Federazione cori del Trentino si è da tempo mobilitata mettendo in campo numerose iniziative a supporto dei cori e dei coristi, sia lo scorso anno, che nei primi mesi di quest’anno durante il lockdown che ora, approfittando della sia pur parziale ripresa delle prove e dei concerti “in presenza”.

Oggi – 5 ottobre – si è tenuta la presentazione delle attività che Federcori sta proponendo.

Formazione. Sono già state raccolte le iscrizioni e sta partendo la seconda edizione del corso per coristi Leggo e canto la musica (la prima edizione si era svolta con successo durante il periodo di stop imposto alle prove) in collaborazione con tutte e 13 le scuole musicali del Trentino.

Sta inoltre per prendere il via e si concluderà in aprile (le iscrizioni sono aperte fino a fine ottobre) il corso di formazione per direttori e aspiranti direttori di coro che si articolerà in sei sabati, corso durante il quale sono in programma tre seminari con tre interessanti e innovativi argomenti: la vocalità infantile e giovanile attraverso il metodo Robin (24 ottobre), "Le Circle Songs" (21 novembre 2021) e il riscaldamento vocale del coro (3 aprile 2022).

Concerti. In ottobre sono in programma cinque appuntamenti per la rassegna "Omaggio a Maria" con l’esibizione di cori polifonici che proporranno un repertorio interamente dedicato alla Madonna.

In programma vi è inoltre il "Festival dei Laghi", rassegna corale organizzata dalla Federazione Cori del Trentino insieme alle Associazioni Corali di Lombardia e Piemonte, che vedrà la partecipazione di 24 cori, metà popolari e metà polifonici.

I concerti previsti sono 12 (4 in Piemonte, 4 in Lombardia e 4 in Trentino).

Ogni appuntamento vedrà l’esibizione di un coro della zona e di un coro ospite. I cori trentini coinvolti sono 8 (4 si esibiranno in Trentino, 2 in Lombardia e 2 in Piemonte).

Prosegue poi la rassegna Cori nei Borghi, organizzata dalla Federazione e già avviata con successo quest’estate: sono 7 i cori trentini di cui è prevista l’esibizione a Borgo di San Lorenzo in Banale (San Lorenzo Dorsino) con altrettanti concerti sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre, in concomitanza con la Sagra della Ciuiga.

Attualmente è in fase di definizione il progetto "La Federazione canta il Natale".

Pubblicazioni. E' in fase di avanzata preparazione un cd di canti per la cui registrazione hanno aderito 28 cori popolari maschili e 25 cori trentini di altre tipologie.

Inoltre sta per uscire l’edizione del libro "200 esercizi per il riscaldamento vocale”, pubblicata dalla Federazione Cori del Trentino. Il libro, dell'autore tedesco Klaus Heizmann, è già stato tradotto in 7 lingue.

Alcuni dati. Limitando l’analisi ai 146 cori attualmente formati solo da adulti (in tutto i cori aderenti alla Federazione sono 186 e, quindi, in 40 casi si tratta di minicori e di formazioni di adolescenti), l’età media dei componenti è di 52,89 anni. Ancora, nei 72 cori popolari solo maschili, l’età media dei componenti è di 54,30 anni.

Le sezioni di voci bianche o giovanili interne ai 146 cori di adulti, sono in tutto 26.

Dei 186 cori trentini che risultano oggi iscritti alla Federazione (una dozzina in meno rispetto al 2020), i componenti sono in tutto 5.005.