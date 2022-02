Concerto di Vasco a Trento: 100 mila biglietti venduti, cantiere aperto. Ecco la mappa dell’area

TRENTO. Centomila biglietti già venduti e un cantiere già aperto. In una conferenza stampa di Provincia, Comune e staff del cantante, stamane è stato fatto il punto sul grande concerto di Vasco Rossi a Trento mostrando anche una mappa dell’arena. “L’area di San Vincenzo non è uno stadio: non ci sono quindi protocolli già fatti”, dice il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. “La circolare del ministero dell’Interno parla di 1,5 – 2 persone al metro quadro e in 27 ettari lo spazio c’è. Stiamo seguendo un normale iter per organizzare concerti dove non sono stati mai fatti. Ci sono interlocuzioni anche con Rfi per garantire al meglio la sicurezza”.

Italian singer-songwriter Vasco Rossi performs on stage during a concert at Parco Ferrari in Modena, Italy, 01 July 2017. More than 200 thousand of people came to attend her concert. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

“L’idea della Provincia, in accordo con il Comune, è di utilizzarla per tutta una serie di eventi. Il concerto di Vasco vuole essere l’inaugurazione di questa area, che naturalmente non avrà sempre 100 mila spettatori perché di Vasco ce n’è uno solo.

Una macchina con 14mila addetti: così la Provincia prepara il concerto di Vasco Rossi Continua il lavoro della Provincia per approntare l'area di San Vincenzo per il mega concerto di Vasco Rossi. L'ingegner De Col, capo della Protezione Civile, spiega alcuni punti salienti.

E’ il primo concerto della tournée: quindi data zero, 5 giorni di presenza dell’artista in Trentino con il relativo indotto sul territorio. Sarà anche il primo concerto post Covid. I biglietti venduti sono più di 100 mila, 40 mila acquistati da trentini, 5 mila da altoatesini. Non vi sarà preoccupazione per vendere i restanti 20 mila”, conclude Fugatti.

“Il cantiere è aperto per realizzare l’arena”, dice il dirigente generale della Provincia, Paolo Nicoletti. “Non siamo al quartiere fieristico di Bologna: qui c’è un’area che oggi è ancora un prato verde. Le autorizzazioni possono essere realizzate solo a fronte di un progetto e questo è in fase di realizzazione”.

Il sindaco Franco Ianeselli ha affermato: "Le istituzioni devono collaborare con due finalità: che ci siano i minori disagi per i cittadini e che ci sia l'esperienza migliore per chi parteciperà all'evento. Preoccupa di più la fase del deflusso delle 120 mila persone".

Sono 100 le band giovanili che si esibiranno nel corso della kermesse, 70 delle quali trentine.