A Isera un agribus tra le frazioni alla scoperta di Sua Maestà il Marzemino

ISERA. Da giovedì 9 settembre fino a domenica 12, ad Isera e dintorni è tutto un susseguirsi di manifestazioni che hanno al centro il famoso vino della zona, il Marzemino. Una serie di proposte enogastronomiche per tutti i gusti con diverse novità, ha sottolineato Sergio Valentini, coordinatore della manifestazione comunale e presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.

“La Vigna eccellente ed è subito Isera”, compie quest’anno i vent’anni ed è più vivace e omnicomprensiva che mai. L’iniziativa è organizzata come da tradizione dal Comune di Isera, Città del Vino, con il supporto di Trentino Marketing, il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest ed ha la collaborazione dell’Apt Rovereto e Vallagarina.

Come accennato, la manifestazione non si limita quest’anno a premiare non il migliore vino ma la miglior vigna e di conseguenza la professionalità del vignaiolo che l’ha coltivata, ma propone una serie di novità che di anno in anno arricchiscono l’evento.

Un primo assaggio ci sarà giovedì sera alle 20 con la insolita Cena Georgiana proposta dalla Locanda Tre Chiavi dove sarà possibile intraprendere un viaggio di gusto alle origini del Marzemino, giunto in Trentino dopo un lungo percorso iniziato in terra caucasica. Venerdì 10 settembre prende ufficialmente il via l’evento curato dalla Strada, dal Comune di Isera e dall’ONAV-Sezione di Trento. Sabato 11 settembre torna l’apprezzatissimo “viaggio alle radici del cibo” debuttato l’anno scorso con successo, un agribus alla scoperta della Comunità del Cibo di Isera, tra le varie frazioni, degustando le eccellenze enogastronomiche dei produttori del comune.

Domenica si inizia prestissimo, con l’appuntamento “Aspettando l’Alba”, in programma alle 5.30 nella frazione di Lenzima, con un concerto omaggio ad Astor Piazzola interpretatp dal gruppo Caronte.

Dopo altri eventi alle ore 17.30 presso la sede del Municipio di Isera sarà il momento di scoprire il vincitore del concorso La Vigna Eccellente, che ha l’obiettivo di premiare il miglio vigneto di Marzemino del territorio. Gli agricoltori in lizza sono quest’anno 28 per oltre 220 mila metri quadrati di vigneti coltivati come un orto di casa.

Nel corso dell’incontro verrà conferito per il quinto anno consecutivo il premio letterario intitolato a Francesco Graziola. Alle ore 19 la festa di chiusura dell’evento al Belvedere con polenta concia e vino a cura della Cantina di Isera e del Gruppo Alpini. Con la musica della dj Ornella Frisinghelli.