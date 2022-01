A Gardolo uno spettacolo recitato in russo (con traduzione)

TRENTO. Questa sera, (sabato 29 gennaio), alle 20.30, al teatro Gigi Cona di Gardolo, il Teatro Emigrazia, mette in scena “La notte prima di Natale”, tratto da un celebre racconto di Gogol. L’originalità ulteriore della messa in scena deriva dal fatto che lo spettacolo verrà recitato da tutti gli attori – di origine russa ed ucraina ma pure italiani e trentini doc amanti della lingua e della cultura dell’ex Unione Sovietica – nella lingua originale. Naturalmente dopo una traduzione ed illustrazione che consentirà di comprendere i vari passaggi dello spettacolo.

Nel 2020, è approdato a Trento, “appoggiandosi” a TeatroModa di Gardolo, il Teatro Emigrazia, un’idea di Janna Konyaeva, regista, attrice teatrale e cinematografica, autrice, originaria di a San Pietroburgo ma da 16 anni in Italia. La notte prima di Natale è un racconto di Nikolaj Vasil'evič Gogol' pubblicato nel 1832 nel secondo volume della raccolta Veglie alla fattoria presso Dikan'ka. Ambientato in Ucraina durante il regno di Caterina II, il testo ha ispirato le opere liriche Il fabbro Vakula (1874) e Gli stivaletti (1885) di Pëtr Čajkovskij e La notte prima di Natale di Nikolaj Rimskij-Korsakov (1894-1895), oltre ad alcune pellicole cinematografiche, tra cui Veglie alla fattoria presso Dikan'ka, diretto nel 1961 da Aleksandr Rou, e il film d'animazione La notte prima di Natale, realizzato nel 1951 presso lo studio Sojuzmul'tfil'm.

“La notte prima di Natale” è il romanzo più bello e misterioso di Gogol, incluso nella sua raccolta "Sera in una fattoria vicino a Dikanka", altrettanto amato dai lettori di tutte le età da quasi due secoli. Pushkin stesso ha scritto in modo ammirevole su questa compilation: “Ecco il vero divertimento, sincero, senza sforzo, senza avidità, senza balbuzie. E in alcuni posti che poesia”.

Il sorprendente mondo del folclore ucraino prende vita - un mondo dove gli eventi più sorprendenti e talvolta terribili sono descritti con morbido e malvagio, tipico umorismo ucraino e sono accanto al contadino coloratamente raffigurato life del XIX secolo. Le meraviglie de “La notte prima di Natale” non sono solo negli eventi fantasy ma anche in ciò che avviene nella trasformazione dell'animo umano. C.L.