Zaki, per il rettore di Unitn “un primo passo importante atteso da tempo”

TRENTO. Il rettore Flavio Deflorian a nome dell'Università di Trento ha accolto con sollievo la notizia della scarcerazione di Patrick Zaki: "Si tratta di un primo passo importante che attendiamo da tempo - ha commentato Deflorian.

La mobilitazione a favore di Zaki ha visto molte volte l'Ateneo trentino capofila di iniziative e petizioni che già da marzo 2020 hanno coinvolto numerosi atenei italiani attraverso la Conferenza dei rettori e con il coinvolgimento della rete Scholars at Risk Italia di cui l'Università di Trento è coordinatore nazionale.

Nell'accogliere con gioia questo primo risultato, insieme a tutta la comunità universitaria e la società civile italiana continueremo a seguire con attenzione la vicenda e rimarremo vigili affinché non manchi il sostegno a Zaki e alla sua famiglia fino a una risoluzione definitiva", conclude la nota.