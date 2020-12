Zaki: appello per la liberazione dall’Università di Trento

TRENTO. Nuovo appello dell'Università di Trento alle autorità egiziane per la scarcerazione dello studente Patrick George Zaki, da quasi un anno detenuto in Egitto.

L'Università di Trento - si legge in una nota - appoggia e sostiene, insieme a Scholars at Risk Italia, la richiesta inviata dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) alle autorità egiziane, e in particolare al presidente Abdel Fattah al-Sisi, per la scarcerazione di Zaki e perché gli sia concesso "il permesso di aspettare il processo a casa con la sua famiglia, dove potrebbe anche riprendersi dalle sofferenze fisiche dopo molti mesi di detenzione".