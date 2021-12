«Voglio vaccinare mio figlio di 10 anni, ma il primo posto libero è tra quasi un mese»

TRENTO. La vaccinazione per i bambini è partita nei giorni scorsi con un grande sforzo organizzativo da parte dell’Asl e con una ottima partecipazione delle famiglie che hanno capito fin da subito l’importanza di immunizzare anche la fascia più giovane d’età in Trentino.

Ovviamente far partire la campagna vaccinale per i bambini all’indomani della maratona vaccinale e nel pieno dello sforzo per garantire la terza dose “booster” non è affatto semplice, per cui qualche inghippo organizzativo ci può stare.

Dora ha voluto condividere con “Dillo al Trentino” la sua esperienza per la vaccinazione di suo figlio di 10 anni. La pubblichiamo, come sempre, con l’intento non di gettare la croce contro chi si sta prodigando per far partire al meglio la campagna vaccinale dei più piccoli, ma come incentivo a migliorare la complessa macchina organizzativa.

Ecco cosa ha scritto Dora nella sua mail inviata a dilloaltrentino@giornaletrentino.it

«Buongiorno, sono la mamma di un bambino di 10 anni. Premetto di aver recepito la campagna vaccinale per i più piccoli con grande sollievo visto l'aumentare dei contagi.

Purtroppo però per motivi logistici legati anche e soprattutto al periodo prenatalizio non siamo riusciti ad andare all'open day di sabato a Lavis.

Quando ho cercato di prenotare una data per mio figlio ho trovato però solo un posto a Cles per il 13 gennaio 2022.

Sono davvero perplessa... non capisco se queste campagne vaccinali sono mera propaganda politica o se si tratta solo dell'ennesima pessima organizzazione della nostra amministrazione. Anche perché la stessa situazione si era verificata qualche settimana fa per le dosi booster over 18.

Come genitori ci sentiamo un po’ presi in giro e come cittadini ci sentiamo amaramente abbandonati...

Spero che questa mia segnalazione unita a quelle delle altre tante famiglie deluse possa permetterci di proteggere attraverso il vaccino i nostri figli sul serio e non solo per riempire i titoli dei giornali.

Un ringraziamento va sempre comunque a tutto il personale medico-sanitario che in prima linea si occupa delle campagne vaccinali negli hub e che combattono il virus in prima linea negli ospedali e nei presidi medici», conclude Dora.

