Violenza domestica, giovane allontanato dal nucleo familiare

TRENTO. Un'intera famiglia ostaggio delle violenze di un ragazzo di 17 anni con problemi di tossicodipendenza. È quanto portato alla luce dall'indagine svolta dalla compagnia dei carabinieri di Trento, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Trento. L'intervento dei militari, su segnalazione dei servizi sociali, ha permesso di allontanare il giovane dal nucleo familiare.

Secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il ragazzo, sottoposto a misura cautelare di collocamento in comunità, ha terrorizzato il proprio nucleo familiare per sei mesi, esigendo somme di denaro sempre più consistenti, e rispondendo ai ripetuti dinieghi della madre con minacce di morte, aggressioni fisiche e lancio di oggetti. L'allarme è stato lanciato quando il ragazzo, dopo aver aggredito la donna, ha puntato un coltello alla gola del fratello minore, intervenuto in difesa della madre. La misura cautelare è stata eseguita la scorsa settimana.