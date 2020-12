Varna, camion distrutto dalle fiamme: chiusa l’A22

VARNA. Camion a fuoco stamane, 16 dicembre, sull’autostrada A22 fra Varna e Vipiteno. All'arrivo dei vigili del fuoco parte del rimorchio era completamente in fiamme.

Durante i lavori di spegnimento la corsia nord dell’autostrada A22 è stata completamente chiusa al traffico.

L'incendio é stato domato entro breve tempo dai volontari di Varna, intervenuti con i colleghi di Vipiteno e Mezzaselva.