Vandoies, contadino cinquantenne cade in una botola, grave

VANDOIES. Incidente in campagna ieri sera, mercoledì 19 febbraio, a Vallarga di Vandoies, in val Pusteria. Coinvolto un contadino di 50 anni, che attorno alle 20.30 è caduto in un abbattifieno, botola presente nei fienili per gettare il fieno nella stalla.

L'uomo è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato all'ospedale di Bolzano dall'elicottero Pelikan 2. Coinvolti i vigili del fuoco volontari di Vallarga e i carabinieri.