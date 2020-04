Primiero in lutto, scomparso a 70 anni il dottor Giuseppe Zaiotti

PRIMIERO. Lutto in Primiero per la scomparsa del dottor Giuseppe Zaiotti, 70 anni, neurologo, per molti anni direttore del Distretto Sanitario di Primiero e già presidente dell’Azienda feltrina per i servizi alla persona. Lo ha ricordato in conferenza stampa l'assessora Stefania Segnana.

Zaiotti è morto dopo una lunga malattia: era ricoverato da tempo all’hospice “le Vette” di Feltre.

Persona stimata per le sue qualità professionali e umane, svolse a lungo la sua attività nel reparto di Neurologia dell’ospedale di Feltre. È stato anche consigliere comunale.

Così lo ricorda il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin: “Fu candidato sindaco nel '93 (le prime elezioni con il nuovo sistema elettorale) e poi per lunghi anni consigliere comunale, ma soprattutto nel 2012 assunse l’incarico di Presidente dell’ Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona; da poco eletto sindaco per il primo mandato, mi venne spontaneo pensare a lui per quel ruolo, proprio in virtù delle sue doti di umanità, di equilibrio e di conoscenza e competenza nel settore socio-sanitario. Era infatti importante affidare a una persona come lui la presidenza dell’Azienda, che si dedica – in un ambito quanto mai delicato – alla cura delle persone più deboli e più fragili, dei nostri anziani e delle persone che hanno bisogno di essere seguite dal punto di vista sociale. Lo ricordo con grande affetto e con grandissima stima perché è stato un uomo, un concittadino e un professionista che ha saputo davvero onorare con impegno e dedizione la nostra città”.