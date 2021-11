Politica e cultura in lutto per la scomparsa di Gianmaria Bertoldi

LEVICO. Grande cordoglio in Trentino per la scomparsa a 89 anni di Gianmaria Bertoldi, artista e politico di lungo corso, già presidente del consiglio comunale di Levico.

Bertoldi ha sempre militato nelle fila della sinistra, apprezzato anche nel resto della provincia, e ha rivestito a lungo il ruolo di consigliere di opposizione a Levico. Non solo politica: un’altra sua grande passione era la pittura, che l’aveva fatto conoscere in Trentino e non solo.