Nuova strada a Ospedaletto, il no degli agricoltori: “Così si perdono 30 ettari di terreni”

TRENTO. Il mondo agricolo della Bassa Valsugana è in subbuglio per la prospettata realizzazione di un nuovo pezzo di strada a fianco dell’attuale SS 47 fra Castelnuovo e Ospedaletto. Insorgono all’unisono i tre presidenti dei Consorzi di Miglioramento Fondiario (CMF) di Ospedaletto, Fiore Nicoletti di Villagnedo Flavio Sandri e di Castelnuovo Valentino Cenci supportati dal presidente del Consorzio frutta della Zona il COBAV, presieduto da Remo Paterno.

Dopo aver dato atto al presidente della Provincia Maurizio Fugatti di esser passato dalle parole dei suoi predecessori, alla progettazione dell’opera ed al procacciamento dei fondi necessari, i tre presidenti esprimono una forte perplessità anche sulle tre ipotesi di variante possibile presentati dal commissario straordinario nominato ad hoc Stefano Torresani.

"L’ultima che ci è stata proposta – spiegano Nicoletti e Paterno anche a nome dei colleghi – non è accettabile in quanto prevede la sottrazione di oltre 30 ettari di terreni agricoli fertili e tutti pianeggianti in una valle già molto condizionata dalla presenza della ferrovia, del fiume Brenta e di altre strade trattorabili. Questa ipotesi prevederebbe di realizzare un’altra strada a fianco a quella esistente”.

Ma cosa propongono in alternativa i rappresentanti del mondo agricolo? "Siamo coscienti che il problema debba essere affrontato e per questo siamo disponibili anche a veder sacrificati dei terreni agricoli che servirebbero per ampliare la strada attuale, ma si tratterebbe di meno di un terzo dei terreni che prevedono anche le ultime ipotesi progettuali. Il nostro augurio è che la Provincia fino ad ora negativa sulla nostra proposta riveda la propria posizione e si limiti ad ampliare la strada attuale. Certo, l’ideale sarebbe quello dello spostamento della ferrovia, ma ci rendiamo conto che questa richiede dei tempi molto diversi da quelli dell’attuale legislatura, data entro la quale il presidente Fugatti vuole realizzare l’opera solennemente promessa in campagna elettorale”. “Purtroppo – precisano Nicoletti e Paterno - non capiamo la posizione dei sindaci che non si sono schierati al nostro fianco combattuti come sono fra chi vuole che finalmente si faccia questa strada anche per affrontare il problema sicurezza e chi mette al primo posto la difesa dei terreni agricoli che sono posti di lavoro in agricoltura”.

“Per noi, ribadiscono i vertici dei CMF, si può proseguire nei lavori di messa in sicurezza del tratto della strada fra Castelnuovo e la stazione di Ospedaletto, lavorando sull’esistente anche nel tratto fra i ponti sul Maso e quello sul Chieppena nel comune di Castel Ivano, in quanto siamo coscienti che sia urgente e necessario metter mano subito a questa viabilità assolutamente insufficiente per il costante aumento del traffico sulla Valsugana. E questo aldilà del dibattito mai sopito che accompagna questa viabilità con la realizzazione della Valdastico della quale si parla ormai da 50 anni. Noi siamo aperti al confronto, concludono Nicoletti e Paterno, ma deve essere chiaro che non potremo mai essere d’accordo su progetti che prevedono di sottrarre oltre 30 ettari di fertili terreni agricoli”.