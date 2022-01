Muore travolto da una pianta, la vittima è Luciano Piasente

TRENTO. E’ Luciano Piasente, 63 anni, la vittima dell’incidente avvenuto ieri (29 gennaio) in località Corinini a Castello Tesino.

L’uomo, del posto, è stato travolto da una pianta mentre faceva legna.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era andato da solo nel bosco per fare legna, nei pressi della propria abitazione. A trovarlo, in stato di incoscienza e in una zona molto impervia, il fratello, che ha subito allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 poco prima delle 16.30.



Il tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha verricellato il tecnico di elisoccorso con l'equipe medica. Sul posto anche gli operatori della Stazione del Tesino e i Vigili del Fuoco di Castello Tesino. Per l'uomo non c'era ormai nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell'elicottero con il verricello e trasferita a Castello Tesino.