Mezzano, incendio distrugge tre appartamenti

TRENTO. Un furioso incendio è divampato nella notte in centro a Mezzano di Primiero. L’allarme è scattato alle 2 ed ha visto entrare in azione immediatamente, accanto al corpo di Mezzano, anche quelli di Imer e di Primiero, ai quali questa mattina (24 marzo) si è aggiunto quello di Canal San Bovo per le operazioni di bonifica. A coordinare le operazioni il comandante del corpo di Mezzano, Luigi Orler.

Ingenti i danni, con le fiamme che hanno devastato la copertura e tre appartamenti, ma la tempestività ed il grande lavoro dei volontari si sono rivelati fondamentali per circoscrivere l’incendio ed evitare che si propagasse alle case adiacenti che sono state “protette” dalla schiuma del sistema Cafs.







Complesse le operazioni di spegnimento: l’edificio si trova nel centro storico di Mezzano che si caratterizza per la presenza di case addossate l’una all’altra, raggiungibili attraverso vie strette che a malapena hanno consentito il passaggio dell’autopiattaforma distrettuale.