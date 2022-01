«Io, positiva al Covid in Veneto ma per l’Asl trentina non l’ho mai avuto»

PRIMIERO. Da sempre, l’ospedale di riferimento per i residenti del Primiero è quello di Feltre e quindi il dialogo sulle questioni sanitarie tra Provincia di Trento e Regione Veneto è continuo, così come sono numerose le convenzioni attive proprio per non creare problemi alla popolazione del Primiero.

Ma il Covid sta creando non pochi disagi, e l’ondata della variante Omicron che ha travolto anche i nostri territori provoca ancora più problemi, e il dialogo “automatico” tra Aziende sanitarie non è più così automatico.

Ne sa qualcosa Margherita, residente nel Primiero, positiva al Covid dopo un tampone eseguito nel feltrino ma mai trasmesso all’Asl trentina. E così lei, “positiva fantasma” per la sanità trentina, è in attesa del dialogo telematico tra Asl e con un Green Pass in scadenza a fine gennaio senza poter fare nulla. E con il timore che un eventuale tampone negativo non sia quello di “fine malattia” ma sia per l’Asl trentina un semplice tampone negativo di chi non ha mai avuto il Covid.

Margherita ha inviato una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per raccontare la sua situazione.

Scrive Margherita: «Buongiorno, sono residente nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza e come tanti ho dovuto fare un tampone Covid (risultato positivo) fuori regione perché da noi i tempi erano troppo lunghi per via delle code di questo periodo, e così iniziamo i problemi.

Ho fatto il tampone venerdì 21 gennaio, il lunedì mi aspettavo una mail una comunicazione della mia positività ma chiamando la farmacia mi dicono che loro mandano tutto all’Usl 1 (l’Azienda sanitaria veneta della zona di Belluno e Feltre, ndr) e tra Usl non comunicano. Assurdo!

Quindi chiamo il mio dottore che mi dice che devo chiamare il numero verde. Lo chiamo, e mi rispondono che devo mandare una mail alla centrale Covid dell’Azienda sanitaria.

Mando tutto e mi ritorna una risposta automatica dove viene spiegato cosa fare. Peccato che serva un codice che avrei dovuto avere da chi mi ha fatto il tampone (magari perché fuori regione?) quindi torno a chiamare il numero verde e gentilmente l’operatore mi dice di scrivere una nuova mail e spiegare bene il tutto. L’ho fatto, ma da quel momento non ho più ricevuto nessuna notizia!

Nel frattempo ricevo un sms dall’Usl 1 con un link: entro, metto le mie credenziali e niente... ancora non posso entrare perché la mia tessera sanitaria non è riconosciuta dato che io sono residente in Trentino.

Ma noi del Primiero ci appoggiamo sempre all’Usl 1 per qualsiasi problema, noi se abbiamo problemi ci ricoverano a Feltre!

Ora mi ritrovo che non ho la segnalazione che sono positiva al Covid, che avevo la terza dose il 30 gennaio (disdetta naturalmente) e mi è arrivata la segnalazione dal Ministero della Salute che dall’1 febbraio sono scoperta con il Green pass perché sono passati i 6 mesi dalla seconda dose.

Potrei fare un nuovo tampone (sempre che si trovi il posto...), ma se risulto ancora positiva partono i 10 giorni da quel giorno, mentre se risulto negativa per l’Azienda sanitaria trentina non ho fatto il Covid... Quindi???

Credo sia vergognoso, non si può passare giornate intere al telefono e chiamare tutto il mondo per poter essere libera e poter andare al lavoro (perché hai problemi anche lì se non hai tutte le carte a posto).

Tra l’altro, so che non sono un caso isolato, ci sono molte persone del Primiero che hanno fatto il tampone fuori regione, nel feltrino, e che sono nella mia stessa situazione».

