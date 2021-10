Focolaio Covid in Primiero scoppiato dopo le prove del coro parrocchiale

PRIMIERO. Un focolaio Covid in Primiero: 54 contagi in 10 giorni e i numeri potrebbero crescere. Oggi (7 ottobre) è previsto uno screening di massa per rallentare i contagi.

Il focolaio sarebbe partito dalle prove di un coro parrocchiale svoltesi a settembre a Canal San Bovo ma alle quali hanno partecipato anche persone di Mezzano e Imer.

Sono attualmente in quarantena due classi, una della materna e una delle elementari, ma decine di persone dei contagiati sono in isolamento.

Il decesso di un sessantenne del Primiero (non vaccinato) avvenuto all’ospedale di Feltre nei giorni scorsi non risulta legato al focolaio ed è avvenuto per complicazioni legate al Covid.

Sabato 9 ottobre arriverà proprio in Primiero il camper dell’Azienda sanitaria che sta girando per i paesi per incentivare le vaccinazioni.