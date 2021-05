Auto esce di strada al rifugio Refavaie e finisce nel torrente: ferito un 22 enne

VANOI. Elisoccorso mobilitato poco dopo le 19 di oggi (sabato 29 maggio) nei pressi del rifugio Refavaie per un’auto uscita di strada, subito dopo il paese di Caoria, nel comune di Canal San Bovo.

Ferito un ragazzo di 22 anni di Canal San Bovo, che ha riportato traumi di media gravità ed è stato portato all'ospedale S.Chiara di Trento.

Da Trento si è levato in volo l'elicottero con a bordo il nucleo Saf dei Vigili del Fuoco mentre una squadra della Stazione Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico e i Vigili del Fuoco Volontari di Canal San Bovo si portavano sul posto via terra per dare supporto nelle operazioni di recupero. La macchina si trovava in acqua ma, fortunatamente, in un punto in cui il livello dell'acqua non ha sommerso il veicolo per intero. L'infortunato, cosciente, è stato estratto dal veicolo dal Nucleo Saf e, con il supporto dei soccorritori della Stazione Caoria, è stato imbarellato e trasportato fino alla strada. Infine è stato recuperato a bordo dell'elicottero per il trasferimento all'ospedale.