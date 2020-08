Accoltella un coinquilino sulla Vigolana, arrestato 34enne

VIGOLANA. Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri di Trento con l'accusa di lesioni personali aggravate, minaccia, detenzione illegale di arma comune da sparo, porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, apparentemente per motivi riconducibili a crisi di astinenza, tra il giovane e una coppia residenti in una stessa abitazione sull'altopiano della Vigolana erano sorti dei malumori che con il tempo si sono trasformati in condotte aggressive e minatorie da parte del giovane nei confronti della coppia, tanto da indurla ad abbandonare l'abitazione.

Successivamente i carabinieri di Trento sono intervenuti presso il Serd del capoluogo per un'aggressione fisica, avvenuta proprio tra i protagonisti della vicenda della Vigolana.

Il giovane, già denunciato per il possesso abusivo di una pistola antica, alla vista degli ex coinquilini li ha minacciati e poi aggrediti, colpendo l'uomo al fianco con un coltello a serramanico e procurandogli una lesione guaribile in 10 giorni. Da qui l'arresto.