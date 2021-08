Spariti il re e la regina (assieme a pedone e cavallo) dalla scacchiera gigante

FOLGARIA. C’è chi ci gioca a scacchi, chi inventa di sana pianta una sfida con regole nuove e chi li usa per fare una foto ricordo. Sono i pezzi della scacchiera in formato gigante che si trova a Serrada (frazione di Folgaria) in piazza Dama.

Pezzi e scacchiera fanno parte del panorama del borgo come i murales di Depero e i tetti aguzzi delle vecchie case.

Fino a qui nulla di strano se non che – e la segnalazione arriva dal gruppo Facebook che si occupa di Serrada – alcuni pezzi sono spariti.

C’è chi ricorda che succede ciclicamente ma poi torna tutto a casa (anzi sulla scacchiera) ma intanto è successo: da piazza Dama sono spariti pedone, cavallo e – naturalmente – re e regina.

L’invito è a restituire quanto preso alla comunità. Quattro pezzi della scacchiera gigante che sono anche quattro pezzi di Serrada.