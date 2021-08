I vandali tornano nella sede dell’Hockey Club Adige: «Basta, non organizziamo più nulla»

MORI. Tanta rabbia per l’United Hockey Club Adige di Mori, che ha ricevuto la visita notturna dei vandali che sono entrati negli spazi della società causando danni non da poco all'interno della casetta che funge da sede. Lo racconta sul proprio profilo Paolo Cimonetti: «Ci siamo recati al campo pieni di orgoglio e di entusiasmo per preparare la nostra struttura per il prossimo weekend in vista della manifestazione nazionale "IV COPPA ITALIA PARAHOCKEY" con più di 120 atleti. Una volta aperto il cancello ci siamo trovati l'ennesima sorpresa... sono entrati ancora in casetta e non trovando nulla si sono messi a danneggiare tutto. Ci sta passando la voglia di organizzare qualsiasi evento».













Vandali nella sede dell'Hockey Club Adige: la rabbia della società sportiva I vandali sono tornati a colpire nella sede dell'Hockey Club Adige a Mori: la società sportiva è furibonda e minaccia di non organizzare più alcun evento. Ecco cosa è successo