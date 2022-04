Coppette mestruali, dal Comune di Brentonico un contributo per l’acquisto

BRENTONICO. Il Comune di Brentonico rinnova e amplia il suo impegno per l’acquisto di pannolini lavabili e non solo: «Rispetto agli scorsi anni – spiega l’assessora all’ambiente Silvia Mozzi - è stato implementato il contributo anche ai materiali per l'igiene intima femminile lavabili che, a oggi, hanno avuto uno sviluppo notevole e sono adatti alle esigenze di tutte le donne.

Come i pannolini, sono prodotti ecologici che oltre a portare minore inquinamento e risparmio economico, sono indicati anche per la salute in quanto ipoallergenici e traspiranti. Penso sia un piccolo gesto che ognuno di noi può fare per partecipare attivamente alla salvaguardia dell'ambiente, evitando tonnellate di rifiuti».

I prodotti lavabili sono riutilizzabili e, a fronte dell’investimento iniziale a cui il Comune dà un contributo, possono essere riutilizzati per molto tempo, portando alla fine anche un risparmio economico. Diminuendo poi i rifiuti, calano anche i costi che l’amministrazione sostiene per la raccolta e lo smaltimento.

L’iniziativa viene portata avanti a Brentonico da alcuni anni, anche nell’ambito del percorso di certificazione Emas. Il positivo riscontro delle precedenti edizioni ha dato motivo di ampliare l’investimento e l’impegno congiunto degli assessorati alle politiche familiari e all’ambiente ha fatto il resto.

I beneficiari sono le famiglie residenti con bambini tra 0 e 3 anni e le donne residenti.

Il contributo massimo è di 200 euro per l’acquisto di un kit completo di pannolini per bambini; si avrà il contributo dell’80% della spesa (fino a un massimo di 200 euro) per l’acquisto di kit parziali.

Per l’acquisto di coppetta mestruale, slip mestruali, assorbenti lavabili il contributo massimo è del 50% della spesa sostenuta, fino al massimo di 100 euro per l’acquisto complessivo di tutti i materiali.

Il contributo viene erogato secondo l’ordine di arrivo delle domande e fino a esaurimento delle risorse; la domanda deve essere corredata da scontrino fiscale o fattura e dalla dichiarazione dell’assenza di percezione di contributi per le medesime finalità.