Valanga sul monte Ciste, nessuna persona coinvolta

TRENTO. Una valanga si è staccata nella tarda mattinata di oggi sul versante sud del monte Ciste (Lagorai, Valsugana) a una quota di circa 2.000 m.s.l.m. A fare la segnalazione al Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 12.30 è stato un testimone. Si è trattato di una valanga di fondo, ovvero una valanga che scorre a contatto del terreno, scesa per circa 300 metri, che non ha coinvolto nessuno.

Il coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l'intervento dell'elicottero per effettuare una bonifica della valanga ed escludere la possibilità che qualcuno potesse esserne stato travolto. Attivati anche quattro operatori della Stazione Bassa Valsugana, pronti in piazzola per dare eventuale supporto nelle operazioni di bonifica.

Considerato il pericolo di ulteriori distacchi, il Tecnico di Elisoccorso e l'unità cinofila che si trovavano a bordo dell'elicottero non sono stati verricellati sul posto, ma la bonifica è stata effettuata con l'Artva in dotazione dell'elicottero attraverso un sorvolo della zona interessata. La bonifica ha dato esito negativo.

Dopo aver intervistato due scialpinisti che si trovavano poco lontano, la possibilità che qualcuno fosse stato coinvolto è stata esclusa e l'elicottero è rientrato in base.