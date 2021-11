Vaccini, in attesa della “maratona” prenotare è una vera odissea

TRENTO. Non sono giorni facili, tra numeri Covid di nuovo in aumento e centri vaccinali di nuovo sotto pressione per i richiami della terza dose “booster” che si sommano a chi deve fare proprio in questi giorni prima o seconda dose.

Proprio per questo nei giorni scorsi l’amministrazione provinciale ha deciso di istituire una vera e propria maratona vaccinale dal 4 dicembre e per cinque giorni consecutivi.

Ma in attesa della “maratona”, i problemi al Centro unico prenotazioni negli ultimi giorni sembrano aumentati, come abbiamo già segnalato in questo pezzo e poi ancora in quest’altro articolo.

Anche a “Dillo al Trentino” sono arrivate numerose segnalazioni sull’impossibilità di prenotazione in tempi rapidi e nei centri più vicini al paese di residenza.

Iniziamo da Laura: «Sono un’insegnante e all’inizio di dicembre potrei sottopormi alla terza dose vaccinale tanto sollecitata per rinforzare la difesa immunitaria in un momento in cui il virus sta riprendendo vigore. Il Cup online effettivamente mi lascia prenotare a partire dalla data in cui il mio vaccino compie i sei mesi ma ad Arco, Tonadico, Cavalese, Malé.... Abito e lavoro nel capoluogo ma su Trento non viene offerto nulla. Mi sembra un’assurdità e un disservizio invitare la popolazione a vaccinarsi e poi costringerla a viaggiare dal capoluogo verso la periferia della provincia», conclude Laura.

È poi la volta di Paola, che invece pone l’attenzione sulla carenza di un punto tamponi in val di Non: «Buongiorno, segnalo una situazione che ritengo sia una vergogna. Abito in Val di Non e devo andare per un tampone molecolare con mio nipote fino a Mattarello. Siamo così disorganizzati che all'ospedale di Cles non siamo riusciti a fare un piccolo punto tamponi? Come avete giustamente scritto per la coda di domenica scorsa, segnalo che anch'io sono stata tantissimo in coda: la prima volta un'ora e mezza, la seconda 40 minuti. Senza contare il tempo del viaggio verso e Trento e poi il ritorno a casa, che se non stai bene è una vera tortura», conclude Paola.

Per Gino, il problema sta nella mancanza di scelta sulla tipologia di vaccino da fare: «Buongiorno, già la gente è scettica sul vaccino, adesso si chiede anche di anticipare la dose. E allora, perché non facilitare chi si vuole vaccinare? Vedo che sul sito del Cup non si può scegliere con che vaccino fare la terza dose. Io ad esempio ho fatto entrambe le dosi con Moderna per cui gradirei fare la terza con Moderna, e non a discrezione del Centro vaccinale. Bastava mettere sul Cup online il distinguo tra “terza dose Pfizer” e “terza dose Moderna”, oppure il sistema dovrebbe capire in automatico quale vaccino è stato fatto precedentemente e dare la dose uguale», conclude Gino.

Anna invece ha raccontato la sua difficoltà a prenotare, salvo poi riuscire all’indomani a risolvere il problema: «Vaccini disponibili a Cavalese, Tione, Cles e Malé. Ma io abito a Trento e non ho la macchina, quindi come faccio? Il mio medico non vaccina, quindi al momento mi vedo costretta a rinunciare». Ma fortunatamente il giorno tutto è risolto: «Oggi sono fortunatamente riuscita a prenotare la terza dose di vaccino all'hub di Mattarello. Da cittadina rispettosa delle regole ne sono lieta», conclude Anna.

Per Rina il problema è sulla prenotazione troppo tecnologica: «Lo sapevate che per prenotare al telefono un prelievo del sangue bisogna solo digitare numeri sulla tastiera dello smartphone? Non c’è alcun operatore che ti risponde. Mi chiedo: ma come fa una persona anziana a fare queste cose? In questi casi si ha la sensazione di essere proprio dei numeri e non delle persone», conclude Rina.

