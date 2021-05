Vaccinazioni, il 17 maggio al via le prenotazioni per gli over 40

TRENTO. Il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40.Sono complessivamente circa 3 milioni le dosi di vaccino in arrivo entro la fine di questa settimana.

Nella mattinata di mercoledì 12 maggio è iniziata la distribuzione di circa 2,1 milioni di Pfizer, giovedì 13 è previsto l'afflusso di oltre 170 mila dosi di Janssen all'hub nazionale vaccini della Difesa, dove entro la fine di questa settimana arriveranno anche circa 360 mila dosi di Vaxzevria e oltre 390 mila di Moderna.