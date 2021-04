Vaccinazioni, da domani sera al via le prenotazioni per gli ultra 65

TRENTO. Prendono il via venerdì 16 aprile, alle 23, le prenotazioni in Trentino per le vaccinazioni anti Covid riguardanti la fascia di età fra i 65 e i 69 anni. Le prenotazioni vanno fatte sul portale cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid.

L'assessore provinciale alla salute Stefania Segnana ringrazia i professionisti dell'Azienda sanitaria "per la flessibilità che hanno saputo mettere in campo nella gestione di questa campagna davvero impegnativa ed eccezionale”.

Anche in questo caso, le persone il cui medico di medicina generale aderisce alla campagna vaccinale, possono farsi somministrare la dose dal proprio professionista di fiducia.

Per favorire il regolare flusso di accesso alle vaccinazioni l'Apss ricorda di rispettare gli orari dell'appuntamento e di non arrivare con troppo anticipo. Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia anche di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati.