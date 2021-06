Vaccinazioni, anche in Trentino finalmente tocca agli under 50: da domani sera via alle prenotazioni per i nati fra il 1972 e il 1976

TRENTO. Mentre torna ad azzerarsi la sezione dei decessi Covid nel bollettino dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, finalmente la campagna di vaccinazione in Trentino si apre agli under 50. Si comincia con coloro che sono nati fra il 1972 e il 1976, ovvero la fascia fra i 45 ed i 49. Da domani sera, 3 giugno, alle 23.00 potranno entrare nel Cup dell’Azienda sanitaria e prenotare la propria vaccinazione.

“E’ un nuovo importante passo verso un Trentino Covid-free, commenta l’assessore alla salute, Stefania Segnana. Riteniamo fondamentale abbassare le corti d’età per dare una copertura vaccinale sempre più ampia a tutta la comunità trentina. L’invito che facciamo alla popolazione che attualmente può vaccinarsi è di aderire, responsabilmente, alla campagna. Gli ultimi dati sulla pandemia stanno dimostrando l’efficacia dei vaccini”.

Da lunedì 7 giugno sera partiranno le prenotazioni anche per la fascia 40-44. Lo scaglionamento degli over 40 in due tranche è stato deciso per evitare di sovraccaricare il sistema di prenotazione.

Per prenotare ci si potrà rivolgere al Cup online dell’Azienda sanitaria oppure ai medici di medicina generale, che aderiscono alla campagna e che potranno utilizzare, novità degli ultimi giorni, anche il vaccino Pfizer-Biontech.

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia, una volta ottenuto l’appuntamento, di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati, scaricabili anche dal sito Apss: https://www.apss.tn.it/content/view/full/21033

Qui il link per l’accesso al Cup

https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home