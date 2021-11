Vaccinazione antinfluenzale: approvato l'accordo con i pediatri per i bimbi dai 6 mesi ai 6 anni

TRENTO. ""Già nella scorsa stagione invernale avevamo sperimentato la collaborazione dei pediatri di libera scelta nelle vaccinazioni antinfluenzali dei loro assistiti, raggiungendo buoni risultati di copertura vaccinale. Abbiamo quindi stabilito di proseguire anche in vista dell'inverno 2021-2022, questa volta con un progetto specifico, approvato dal Comitato provinciale dei pediatri, che punta a migliorare ulteriormente la copertura vaccinale, anche in considerazione del perdurare dell'emergenza pandemica, a incentivare l'adesione dei pediatri e a supportarli nelle attività vaccinali". Commenta in questo modo l'assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia in riferimento al provvedimento adottato oggi dalla Giunta provinciale di approvazione dell'Accordo provinciale, sottoscritto con i pediatri di libera scelta lo scorso 13 ottobre.



La Giunta provinciale lo scorso agosto ha confermato anche per la stagione 2021-2022, sulla base delle raccomandazione del Ministero della Salute per la prevenzione e il controllo dell'influenza, l'offerta gratuita della vaccinazione ai bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni e 364 giorni.

L'Accordo provinciale transitorio coi pediatri di libera scelta prevede:

- la possibilità che i pediatri si avvalgano del supporto di personale infermieristico durante la campagna di vaccinazione antinfluenzale, con il riconoscimento della spesa da parte dell'Azienda sanitaria;

- un premio forfettario di 800 euro per i pediatri che raggiungono l'obiettivo di copertura del 50% della fascia di assistiti loro assegnata;

- un contributo forfettario di 500 euro per i pediatri che vaccinano nei propri ambulatori, quale riconoscimento per gli oneri organizzativi sostenuti e per l'impegno alla chiamata attiva dei genitori degli assistiti, tenuto anche conto della doppia dose prevista per i bambini che vengono vaccinati per la prima volta.