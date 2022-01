«Vaccinare mia figlia dodicenne nella zona di Pergine? Da metà dicembre quasi impossibile»

TRENTO. Domani, lunedì 10 gennaio, è il giorno del ritorno a scuola per la maggior parte degli studenti trentini dopo le vacanze natalizie, anche se qualcuno a Trento e Rovereto ha già iniziato venerdì con le prime lezioni.

Ma chi ritorno sarà? Se da una parte c’è la preoccupazione dei dirigenti scolastici, dall’altra anche le famiglie sono alle prese con una serie di problemi.

Proprio oggi, il Ministero dei Trasporti ha concesso una deroga per Trentino e Alto Adige sull’introduzione del Super Green pass che sarebbe dovuto entrare in vigore anche sugli autobus che portano gli studenti nelle scuole, ma il problema al momento è solo rimandato a febbraio. Un problema che comunque da domani sarà centrale in tutte le altre zone italiane.

Poche ore prima della deroga concessa al Trentino, Renzo ha inviato una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per segnalare una situazione di disagio sulla difficoltà nel trovare date libere per poter vaccinare la figlia di 12 anni. Un problema al momento risolto per quanto riguarda la presenza sull’autobus, ma che accomuna molti genitori che spesso si trovano a fare i conti con prenotazioni vaccinali che non corrispondono alle loro aspettative.

Ecco cosa scrive Renzo: «Buonasera, volevo sottoporre la vostra attenzione il problema vaccini per over 12.

Mia figlia ha compiuto i 12 anni alla metà di dicembre: è da quel giorno che guardo sul Cup online per prenotare il vaccino ma lo fanno solo in val di Fassa o a Tione: preciso che abitiamo nelle vicinanze di Pergine.

Da domani 10 gennaio sarebbe dovuto essere obbligatorio il Green pass rafforzato per gli autobus e la scuola: mi chiedo come fare visto che vaccinazioni non ne fanno...», conclude Renzo.

