Va in pensione Lucio Lucchin, pioniere dei nutrizionisti altoatesini: “La dieta giusta? Mangiare meno”

BOLZANO. Si chiama "tribalismo alimentare". Una sua possibile traduzione pratica? Basta osservare, preferibilmente da lontano, una discussione tra vegani e carnivori, crudisti e pesciani, vegetariani stretti o caseari. Possono, queste tribù delle diete, venire alle mani per un grammo di omega 3 in più o in meno. Come accade per il Covid tra negazionisti e no, cultori della farmacologia Wikipedia o virologi vaccininiani laureati sul web. Conseguenze ambedue del panico informativo. «Il problema di oggi è che c'è più confusione di ieri» dice Lucio Lucchin, a capo del reparto di Dietetica e Nutrizione clinica del San Maurizio. Che lascerà tra qualche mese, dopo averlo fondato e diretto per più di vent'anni. A fronte di una maggiore consapevolezza rispetto alla relazione tra cibo e salute, nasce dunque un paradosso: ci sono così tante informazioni, una tale moltitudine di luoghi in cui accedervi che chi si muove col fai da te rischia di finire male. E si arrocca intorno alle sue poche certezze.

E invece, dottore, che servirebbe fare?

Uscire dalla sbornia di notizie e ascoltare chi ne sa.

Primo punto?

Non esistono ricette o diete per tutti. Siamo così diversi, noi umani, l'uno dall'altro che se, ad esempio, mi metto a mangiare tanta verdura, che ovviamente fa benissimo ai più, senza sapere che ne ho una qualche intolleranza, sto più male che non a mangiare mortadella tutti i giorni.

Ma dopo decenni di diete qual è la bussola?

Mangiare meno.

Quanto meno?

Non troppo, naturalmente. Ed è un modo di semplificare la complessità. Posto che ognuno ha un intestino e un microbiota diverso, e che naturalmente mangiare più cibo integrale, più verdure e meno carne fa bene ma genericamente, ingerire meno alimenti ma di maggior qualità fa sicuramente bene. A chiunque e con qualunque regime alimentare. In più fa bene anche al pianeta.

E perché? Non basta alimentarsi in modo sostenibile, con prodotti non predatori?

Non basta. Possono nutrirsi con tecniche sostenibili non più di 3 miliardi di persone. Siamo in 7, veda lei. Ma se tutti mangiamo non molto di meno ma un po' di meno ce la possiamo fare. Ma non possiamo, nonostante la buona volontà, vivere come gli Hamish, solo dei prodotti che coltiviamo Dobbiamo sfamare tanta gente. Quindi serve fare un passo indietro.

È questo il futuro?

Questo. Non certo mangiare carne tutti i giorni. Che fa male e costringe ad allevare intensivamente e a scaricare letame e inquinamento in modo insostenibile.

Ma le proteine servono.

Come no? Ma non troppe. Come in tutte le diete occorre equilibrio.

I vegani e i vegetariani integrali lo sono equilibrati?

Nessuna dieta integralista lo è. Serve un poco di piacere.

Piacere?

Le cito un esperimento. Hanno chiesto ad un gruppo esteso di persone di indicare i cibi che più davano loro soddisfazione e poi di mangiarli. Successivamente sono stati misurati i livelli di glicemia. Ebbene quelli di chi si è goduto un gelato e delle patatine erano più o meno gli stessi di chi aveva ingerito cibi integrali. La felicità aveva fatto aggio. Certo, non bisogna esagerare.

Non esiste dunque la dieta generale?

No. Fatti salvi alcuni snodi inevitabili legati ai prodotti freschi e alle verdure, esiste solo la dieta personalizzata. E equilibrata.

Che vuol dire...

Primo: mangiare un 20/30% in meno; secondo: farsela variata; terzo: non ci sono cibi vietati. Basta liste di proscrizione.

Come quella che vorrebbe fare l'Europa?

Sì, il nutriscore. Che indica quale cibo sì e quale no in base a parametri rigidi. Col paradosso che l'olio d'oliva avrà il bollino rosso perché è molto grasso. Senza considerare che sono grassi buoni. Molto buoni. Sa che diceva Paracelso?

Prego…

Non è l'ingrediente che fa il veleno ma la dose. Dunque tornare un poco all'antico. Per tremila anni l'umanità ha mangiato di meno. Possiamo farlo anche noi, con tutta la cultura che nel frattempo abbiamo acquisito per integrare la nutrizione.

Come stiamo oggi a salute alimentare?

Malino.

Partendo da dove?

Dai supermercati.

Cioè non sappiamo scegliere?

La questione è più complessa. Magari potremo farlo ma spesso siamo indotti a scegliere quello che decide il marketing, non il buon senso. Siamo pieni di dipendenze alimentari indotte. Ha mai guardato quanti ingredienti ci sono in un cordon bleu sul bancone? Trenta. Ne basterebbero quattro.

Che conseguenze vede nella sua esperienza di medico?

Un drammatico aumento degli obesi e dei sovrappeso. Nel frigorifero teniamo cibi troppo complessi. E, al contrario, chi si innamora di diete rigide rischia di finire in stati di prostrazione. Anche psicologica.

È aumentata la cultura alimentare nel mondo clinico?

Sì ma di poco. Esistono ancora gravi vuoti. Emersi anche col Covid.

Intende a seguito della pandemia?

Non direttamente. Mi spiego: tre pazienti su dieci che giungono in ospedale a Bolzano per sintomi da Covid sono malnutriti. Sono anche drammaticamente sotto peso. E se accade lo recupereranno non molto facilmente. E ancora: consideriamo che almeno il 30% di chi soffre di patologie neoplastiche, chi ha un tumore, mostra sintomi di malnutrizione.

Perché accade?

Da un lato perché magari sono lasciati soli in una prima fase. E qui parlo anche di patologie extra Covid. Per quest'ultimo invece, perché magari non escono di casa, perché hanno paura a fare la spesa. Ma anche dopo il ricovero, possono passare giorni prima che ci si accorga in corsia dei problemi di peso.

Intende che la nutrizione sta entrando a fatica sul piano delle terapie e si guarda all'aspetto nutrizionale solo all'ultimo?

Beh, è sempre stata un po' negletto. Sulla scia di una visione della medicina molto specialistica che guarda con estrema attenzione soltanto all'organo con dei problemi e non al corpo nel suo insieme.

E a Bolzano?

Siamo più avanti che altrove. Oggi il reparto conta su trenta persone. E quando venne aperto, nel 2000 c'erano solo cinque aziende ospedaliere in Italia che ne erano dotate.

Perché ha scelto di fare il nutrizionista?

Io nasco gastroenterologo. Il mio maestro è stato Il professor Dobrilla. E come lui sono salito da Verona a Bolzano.

Non poteva fare quella carriera?

Potevo. Ma non ho voluto. Mi sono detto: vuoi stare su un terreno già molto arato o fare qualcosa di veramente tuo, dove lasciare il segno? Mi sono gettato nella nutrizione clinica.

All'inizio?

Dura. Ero poco ascoltato, non c'era, anche nella società, una grande cura dell'alimentazione.

È stato un pioniere?

Beh, un po' sì. Era questo che mi affascinava. Camminavo in una terra incognita. È iniziato negli anni Novanta, qui, con la prima realtà nutrizionista. Poi siamo diventati un reparto, ci siamo strutturati. E io ho preso ad indagare un mondo. E a guardare alla medicina come un universo in stretta correlazione.

Che differenza c'è tra alimentazione e nutrizione e dunque tra alimentarsi e invece nutrirsi?

Molta. E decisiva. La prima vuol dire mangiare. Nutrirsi invece significa soddisfare il proprio fabbisogno personale di cibo. Tutti mangiamo. Ma per stare bene con quello che si ingerisce occorre sapere come siamo fatti e di cosa abbiamo realmente bisogno.

Altroché diete lette sul web o sui libri...

I quali libri di diete, tra l'altro, sono scritti per il 90% da non medici. Non so se mi spiego.