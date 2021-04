Un nuovo morto per Covid in Alto Adige, ma calano i ricoveri in ospedale

BOLZANO. Salgono a 1157 le vittime per Covid in Alto Adige. Le ultime 24 ore registrano un nuovo decesso dopo due giorni senza morti per coronavirus. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 961 tamponi molecolari (53 nuovi casi positivi) a cui si sommano 10.541 test antigenici (66 positivi).

A livello provinciale ad oggi (20 aprile) sono stati effettuati in totale 546.596 tamponi su 209.203 persone.

Scende da 65 a 58 il numero dei ricoverati nei normali reparti ospedalieri, solo una persona in isolamento nella struttura di Sarnes.

Cala da 16 a 15 il numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva. Sono 2581 le persone in quarantene/isolamento domiciliare, 128.870 quelle che hanno concluso.

Più 147 i guariti, in totale 69.544.