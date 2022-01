Un falso la notizia diffusa in rete di un decesso in un centro vaccinale trentino

TRENTO. Sono un falso l’audio e i messaggi che, negli ultimi giorni, stanno circolando in rete nei quali si afferma che si sia verificata la morte di un uomo in seguito alla vaccinazione in un centro vaccinale della provincia di Trento.

Apss smentisce categoricamente che le affermazioni contenute nell’audio e nei messaggi che lo accompagnano siano vere, nessun malore e neppure decessi sono avvenuti negli hub vaccinali della provincia di Trento. La verifica è stata fatta anche con l’unità operativa Trentino Emergenza 118 e non risultano chiamate correlate a reazioni avverse in seguito a vaccinazioni contro il Covid.

Apss intende attivarsi a tutela la propria immagine e del lavoro degli operatori con gli organi giudiziari per far luce sui responsabili di questa falsa notizia che diffonde panico tra la popolazione e mina la fiducia nei confronti di iniziative di sanità pubblica fondamentali in questa fase della pandemia.