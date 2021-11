“UltraAl”, la startup trentina vince il primo premio per la lotta al Covid

TRENTO. E' trentina la prima startup classificata al contest di “Treviso Creativity Week 2021”, premiata per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e un algoritmo applicato alle ecografie polmonari che riesce a monitorare costantemente le condizioni dei pazienti affetti da Covid-19.

“UltraAI srl” ha vinto il concorso “Creativity Startup 2021” . La startup di Trento è stata premiata nel corso della giornata dedicata alle proposte di nuove attività d’impresa improntate all’innovazione, alla digitalizzazione e alla sostenibilità: ad inizio pandemia ha inventato il primo algoritmo che grazie all’intelligenza artificiale è in grado di analizzare in pochi secondi i dati ecografici di un paziente e valutarli secondo un indice di gravità associato al danno polmonare generato dal Covid.

Il progetto è stato presentato dall’amministratore delegato, l’ingegner Jonni Malacarne. Il sistema è denominato “Iclus” (Italian Covid-19 Lung Ultrasound) e funziona attraverso un apparecchio ecografico. L’operatore sanitario effettua 14 ecografie sulla parte anteriore e posteriore del torace del paziente. I dati delle ecografie vengono rielaborati grazie all’intelligenza

artificiale che li sintetizza in un’immagine sullo stato di salute dei polmoni del paziente. Questo permette dunque di capire le sue condizioni effettive ed elaborare una cura adeguata. Il tutto senza effettuare esami maggiormente invasivi (radiografie o Tac) che sono peraltro irripetibili quotidianamente, appunto perché invasive.

Il progetto sperimentale è nato da una collaborazione con l’Università di Trento, è stato testato e comprovato scientificamente. Oltre 500 operatori sanitari in tutto il mondo lo hanno già adottato e lo utilizzano con successo. “Siamo pionieri delle soluzioni avanzate di ecografia polmonare – ha spiegato Malacarne - offriamo sistemi avanzati agli ospedali e al personale clinico fornendo soluzioni basate su intelligenza artificiale per il supporto alla diagnosi medica”. UltraAl ha vinto anche 2 premi speciali: il premio Labomar per la startup che ha proposto una soluzione/idea particolarmente interessante ed innovativa nel miglioramento del benessere delle persone, e il premio speciale Yarix, assegnato alla startup che ha proposto una soluzione particolarmente innovativa nell’ambito del settore cyber. (per informazioni ultraai.eu). Al secondo posto in classifica si è piazzata la Sum Solution srl di Mestre. Terza classificata invece la Circular Fiber di Trieste.

L’evento si è svolto venerdì 5 novembre nell’auditorium della Provincia di Treviso. Al centro della giornata le 10 startup finaliste già preselezionate su di un totale di 40 proposte pervenute all’organizzazione del concorso.